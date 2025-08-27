Exigen liberación del ex edil de Bella Vista

Pobladores del municipio de Bella Vista, realizaron una marcha en las calles de la cabecera municipal para exigir la liberación del exedil, detenido el 30 de enero del presente año, afirmando que es “el presidente municipal constitucional que eligió el pueblo”. Refieren que no existe gobernabilidad pese al nombramiento de dos alcaldes interinos.

Manifestación

Minutos antes del mediodía, al menos 800 personas caminaron con pancartas y con consignas para exigir la liberación del expresidente municipal, Rosemberg López Roblero.

Esto debido a la detención del “tio Chember”, —como es conocido el exalcalde—, en enero del presente año. Ante la situación se han nombrado dos alcaldes interinos, pero ninguno tiene la capacidad de responder y defender al pueblo de Bella Vista.

Los inconformes dieron lectura a un oficio que hicieron llegar al gobernador del estado, el pasado 11 de agosto, en donde le expresan el agradecimiento por devolverles la paz y lograr que en un corto plazo la seguridad volviera a la sierra.

Oficio

En el escrito piden que, “el municipio no sirva como experimento, pues ya se van nombrando a dos alcaldes interinos, que no han dado los resultados esperados, y además de que han impuesto a gente externa, que no conoce las necesidades de nuestro pueblo”, concluyeron.