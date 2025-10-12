Exigen localización de menor sustraída

La Comisión de Desaparecidas y el Capítulo Tonalá de la Colectiva Feminista 50+1, encabezada por Wendy Lorenzana, expresó su profunda consternación y repudio ante la noticia de la sustracción de la menor Zoé, de tan solo siete años de edad, en la localidad de Tonalá, Chiapas.

De acuerdo con los reporte sobre este caso, los hechos ocurrieron, presuntamente, alrededor de las 5:00 de la mañana de este sábado en la colonia Hermanos Serdán, segunda sección, del municipio de Tonalá en la región Costa del estado.

De acuerdo al relato de los padres, Zoé y su hermano se encontraban durmiendo en casa de su abuela. Fue durante la madrugada, personas desconocidas rompieron la cerca de alambre, forzaron la puerta y sustrajeron a la niña.

Al respecto mencionaron que en este Día Internacional de la Niña, cuando se debería celebrar y garantizar su bienestar, se enfrentan a esta grave violación a sus derechos.

Por ello demandamos de a la FGE y solicitamos poner en marcha de manera inmediata un operativo de búsqueda y localización de la niña Zoé.