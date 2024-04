Exigen maestros que atiendan sus demandas

El coordinador regional en los Altos de Chiapas del Nivel de Educación Indígena (NEI), de la Sección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Pérez López, advirtió que si las autoridades no resuelven sus demandas realizarán movilizaciones.

“El 9 de abril fuimos a tocar la puerta del gobierno, la abrieron y nos pusieron como fecha el 11 de abril para instalar la mesa. Dejamos el pliego petitorio. Avanzamos con tres puntos: la no división oficial de la región 710; la salida inmediata del jefe de sector, Rafael Entzín, y el respaldo total a nuestro jefe de sector, Isidro Pérez Gómez; así como a nuestros encargados en diferentes zonas porque no simpatizamos con quienes han dividido la región”, dijo.

En rueda de prensa, señaló que “se había acordado que nos presentarían los avances de nuestras demandas, pero nos dijeron que no existe la división de la región, aunque con sus actitudes, muy escondidas, dicen que sí hay alguien que quiere solicitar la división lo van a atender, lo que significa que existe el proyecto, aunque oficialmente no funciona. De todas maneras no lo vamos a aceptar, dicen las bases”.

Comentó que sobre la salida del jefe de sector les dijeron “que lo van a revisar, que no han encontrado nada y por eso lo reinstalaron”.

Pérez López aseguró que “nos quieren quitar a los encargados nuestros, buscando que Isidro entre en cadena de cambio. Hemos visto que desde la Dirección de Educación Indígena manejan las órdenes de comisión. Si el paquete es de Rafael Entzín le ponen una R, y si es de Isidro le ponen una I, lo que significa que están respaldando lo que están haciendo”.

Abundó: “Por eso, dijimos en la mesa que no se vale. Rafael no tiene territorio. Dejamos dicho que desde la dirección no pongan esas etiquetas de R y de I porque es política. En la mesa tenemos también un punto de los amparos de los compañeros para exigir reconocimiento de antigüedad de servicio”.

Acompañado por varios maestros del NEI, manifestó que “el primer paquete salió para recibir las constancias en las que fueron reconocidos 86 maestros, las cuales venían con errores ortográficos para impedir su participación en la cadena de cambio”.

Aseguró que una de sus exigencias es que les entreguen las constancias corregidas a más de 50 maestros, “para que con ese documento puedan participar en las cadenas de cambio de la USICAMM”.