Exigen mantenimiento al libramiento en el Meyapac

Ante un súbito repunte de trágicos y múltiples accidentes, corporaciones han alzado la voz para que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) lleve a cabo mejoras en el encarpetado del libramiento sur de Ocozocoautla, a la altura del cerro Meyapac.

Raúl Gordillo Sarmiento, director de Protección Civil Municipal en Ocozocoautla, aseguró la vía es sitio de diversos accidentes. “el libramiento nos ha ocasionado bastantes accidentes con una sola lluvia, se provocan derrumbes y algunos vehículos derrapan, pierden el control, además se nota que la carretera está muy lisa y requiere de un mantenimiento urgente”, sostuvo.

Los accidentes carreteros en la zona han cobrado pérdidas humanas, presentándose hasta cinco percances en un solo día y generando la movilización de las corporaciones, que ante la atención y abanderamiento, también han sufrido accidentes poniendo en riesgo a los elementos y dejando sin vehículos a dicho sector.

Se considera que son cerca de 4.5 km de vialidad que necesitan la atención para el saneamiento de baches, reforzamiento en el encarpetado que genere más agarre en los neumáticos, así como la colocación de señaléticas que alerten a los automovilistas acerca de la peligrosidad de la vía, señaló Gordillo Sarmiento.

Finalmente esperan que la SICT ponga en marcha un programa que actualice la vía carretera, antes que las muertes por accidentes sigan incrementando.