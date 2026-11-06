Exigen más concesiones de taxis en Tonalá

Cansados de esperar más de una hora por un taxi, usuarios del transporte público en Tonalá alzaron la voz y exigen a la Secretaría de Movilidad y Transportes de Chiapas que autorice nuevas concesiones.

El municipio de la costa tiene más de dos sexenios sin que les concedan nuevos permisos, por lo que las unidades son insuficientes para atender la demanda de la población.

El pasado fin de semana quedó al descubierto el problema, ya que muchas familias tuvieron que esperar más de una hora para conseguir una unidad. Destacaron que algunas personas marcaron a los 10 sitios de taxis que existen en la cabecera y en todos los mandaron a buzón. Simplemente no había unidades para brindar el servicio.

En todo Chiapas, Tonalá es uno de los municipios donde una concesión de taxi llega a venderse hasta en 1 millón 200 mil y 1 millón 500 mil pesos. Cifra muy distinta a lo que pasa en Arriaga o Pijijiapan, donde la concesión no resulta tan atractiva para los empresarios del transporte. Pero mientras el negocio crece para unos cuantos, los choferes que todos los días están detrás del volante siguen esperando.

Los usuarios sostienen que ya es necesario que se haga un aumento de concesiones y que realmente se les otorgue a los empleados que día a día trabajan y no a quienes ya tienen.

Los choferes denuncian que en Tonalá el transporte es negocio para los llamados “pulpos”, donde toda la familia goza de concesiones, mientras que quienes llevan más de 20 años no son beneficiados por el Gobierno de Chiapas.

Por eso piden que se termine toda la corrupción dentro del transporte en la costa y que se les dé la oportunidad a las decenas de choferes que esperan su turno.