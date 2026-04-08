Exigen máxima pena para asesinos de joven estudiante

A siete meses del crimen que le arrebató la vida del joven estudiante Alfred Hazael Sánchez Ventura, sus padres alzaron la voz para reconocer el avance de las investigaciones, pero sobre todo, para exigir a los tribunales una sentencia ejemplar contra los tres detenidos por el homicidio.

Janet Ventura Mares y Alfredo Sánchez López, originarios de Ocosingo, perdieron a su hijo de 20 años cuando este cursaba la carrera de Químico Farmacobiólogo en la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), en la capital chiapaneca.

“Era un muchacho lleno de sueños”, recordaron en un mensaje dirigido a la sociedad y a las autoridades de justicia.

La pareja destacó que, hasta ahora, la Fiscalía General del Estado (FGE) y las policías han actuado de forma “oportuna y adecuada” en el marco de la carpeta de investigación 1352-101-0205-2025 y el expediente judicial 398/2025. No obstante, subrayaron que el proceso debe concluir con un castigo severo para los responsables: dos hombres y una mujer que permanecen detenidos.

“Reconocemos el esfuerzo de la fiscalía y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha impulsado la política de ‘cero impunidad’. Confiamos en que se logrará un resolutivo positivo para que la memoria de nuestro hijo descanse en paz”, señalaron los padres.

La familia Sánchez Ventura recordó que el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, ya se ha pronunciado públicamente a favor de buscar la pena máxima para los imputados. Por ello, hicieron un llamado a que el Poder Judicial del Estado (PJE) actúe con firmeza y siente un precedente que evite que otras familias vivan “el inmenso dolor de perder a un hijo por la violencia”.

“Queremos justicia, pero también que este caso sirva de ejemplo. Que la ley se aplique con todo su peso”, concluyeron.