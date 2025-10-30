Exigen mayor vigilancia en zona cafetalera

Luego del colapso del puente Chapultepec en la carretera que va a la zona media alta de Tapachula, habitantes de la zona expresaron su preocupación ante la ola de inseguridad que se ha disparado en los últimos días.

La situación mantiene en zozobra a familias en esta época de cosecha, porque ante la falta del paso vehicular, las patrullas de las distintas corporaciones policiacas han dejado de realizar sus recorridos de vigilancia.

Fidelino González, en representación de los comuneros, afirmó que desde hace un mes no hay recorridos por parte de las fuerzas de seguridad, ya que no hay paso vehicular por la caída del puente Chapultepec, situación que han aprovechado los delincuentes para cometer ilícitos.

Dijo que las comunidades de la zona alta de Tapachula han sido escenario de una serie de robos y asaltos que han afectado a hogares, instituciones educativas y sobre todo, a la cosecha de café.