Exigen mejorar servicios del Isstech

En el marco del paro nacional que realizó el magisterio, integrantes de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron un bloqueo en la entrada de la clínica del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (Isstech) en Tapachula.

El secretario general de las Bases Magisteriales Organizadas (Bamos 40), David Guzmán Salas, destacó la necesidad de que se mejoren los servicios médicos que brinda esa institución.

Quejas por falta de atención

Indicó que se han incrementado las quejas de los derechohabientes por la falta de atención por parte de especialistas, como el atraso de cirugías, la falta de infraestructura en las instalaciones, por ejemplo los quirófanos y la poca disposición de medicamentos.

Ante ello, las acciones enmarcadas en el paro magisterial nacional incluyó una jornada de bloqueo a la clínica del Isstech para “hacer notar la problemática que enfrenta el magisterio en cuanto a los servicios médicos”.

Además, los planteamientos del magisterio incluyen la instalación de una mesa de diálogo a nivel federal, el rechazo a la reforma del Issste del 2020; que las jubilaciones sean justas y la anulación del Usicamm.