Exigen mujeres frenar la violencia

Alrededor de 800 integrantes de la Coordinadora Diocesana de Mujeres (Codimuj), marcharon en San Cristóbal de Las Casas para exigir que cese la violencia en su contra. “Hoy, 25 de noviembre, con esperanza y fuerza en nuestros corazones tomamos y recorremos estas calles de San Cristóbal de Las Casas para decir que basta de violencia hacia las mujeres, queremos y deseamos vivir una vida sin ningún tipo de violencia”, dijeron en un documento.

Agradecieron a la Codimuj “por convocarnos a esta peregrinación para dar a conocer la situación de violencia que seguimos viviendo hoy, especialmente en las comunidades de la frontera sur, aunque sabemos que no somos las únicas, ya que este cáncer del crimen organizado se ha ido extendiendo por todo el territorio chiapaneco y más allá”, expresó.

Como mujeres agregaron, “buscamos que nuestra participación y aporte sea reconocido y valorado en la construcción de nuevas relaciones en la vida eclesial, social y política de nuestro país”.

La manifestación comenzó en el crucero San Pablo, en la entrada oriente de la ciudad y luego de caminar más de dos horas, arribaron a la Plaza Catedral situada frente al templo que le da nombre.

“Vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “ni una más, ni una muerta más”, “mujer, levántate, no estés encorvada, tú tienes derecho a ser valorada”, “ya no más llanto de la mujer, no más violencia que la haga padecer”, “mujer que amasas la masa, no permitas violencia en tu casa” y “la mujer y la tierra son sagradas, no pueden ser pisoteadas”, corearon.

Las manifestantes, a las que se unieron algunos varones, portaron cartulinas en las que escribieron: “vivan las mujeres valientes que denuncian las injusticias”, “las mujeres conscientes, aquí estamos presentes” y “que la paz sea una realidad y no solo un deseo”.

La marcha finalizó con un mitin en la Plaza Catedral, donde colocaron un altar maya y realizaron una ceremonia tradicional.