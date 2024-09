Falta de maestros y el intento por crear una nueva jefatura en el municipio de San Juan Chamula, generó el descontento del magisterio de Nivel de Educación Indígena (NEI), de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas (CRACH), de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes realizaron una protesta a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas.

Una comitiva de 30 personas sería atendida por los representantes del gobierno estatal, y el subsecretario Jorge Cruz Pineda; el pliego petitorio consiste en dos puntos: atender la faltante de los recursos humanos en las escuelas de la región y frenar la nueva jefatura de educación en la cabecera municipal de Chamula.

Juan Pérez López, coordinador regional de los Altos, declaró que “en ocultas los operadores políticos neocharros” sin los que plantean en un proyecto esta división, encabezada por “el charro, Rafael Entzín”.

Persona que subrayó tiene diversos malos antecedentes con los maestros, por actos de corrupción, maltrato a los docentes, e incluso acoso sexual contra maestras.

“Viene maltratando a nuestros compañeros maestros y maestras. Lo decimos público; cuando gestiona a algún interino después les cobra su comisión… demandamos en aquel tiempo, e hicieron caso omiso, el acoso sexual a una compañera; no permitimos que esta persona haga la división y siga haciendo su trabajo o operativo político, corrupto y traicionero; en nuestra región no tiene cavidad”, declaró y sostuvo son más de dos mil maestros que apoyan no se divida la región.

Sin maestros preescolar y primaria

El dirigente sindical externó que “la exigencia más sentida de todo el pueblo indígena” es la falta de maestros, específicamente en los niveles de preescolar y primaria, a pesar de haber contrataciones por parte de interinos en los centros de trabajo, muchas escuelas no han comenzado las clases, lo que implica “violaciones de derechos humanos”.

Son cuatro regiones las que se encuentran con déficit de maestros: Ocosingo, San Cristóbal, Las Rosas y Chenalhó.