Exigen normalistas solución a sus demandas

A casi 26 años de su fundación, la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública e intercultural.

A través de un pronunciamiento dirigido a medios de comunicación y organizaciones sociales, los estudiantes destacaron que la institución se ha caracterizado históricamente por su resistencia, organización colectiva y apego a sus principios revolucionarios frente a diversas adversidades.

Sin embargo, el alumnado señaló que el plantel enfrenta de manera recurrente diversas carencias que vulneran el derecho a la educación garantizado en el artículo 3.° constitucional.

Sin respuesta

Explicaron que, a pesar de haber privilegiado en todo momento el diálogo, el respeto y las vías institucionales para llegar a acuerdos, las necesidades prioritarias del centro de educación superior continúan sin recibir una respuesta efectiva ni soluciones concretas a sus demandas.

Ante este panorama, la comunidad estudiantil emitió un pliego de peticiones enfocado en la atención inmediata, seria y oportuna a las necesidades formativas e infraestructura de la escuela.

Finalmente, hicieron un llamado al respeto irrestricto de su organización interna, defendiendo su derecho a la libre expresión y a la participación colectiva en la gestión de sus derechos estudiantiles.