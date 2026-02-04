Exigen pago atrasado de secundarias técnicas

A las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado (SE), docentes y directivos de secundarias técnicas realizaron una protesta para exigir el pago atrasado de incrementos salariales y ascensos, comprometidos desde diciembre pasado y cuyo monto total se calcula en aproximadamente 80 millones de pesos (mdp).

Fabián Rubalcaba Duarte, titular de la Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias Técnicas, explicó que el conflicto surge del incumplimiento de las autoridades educativas federales y estatales.

Aseguró que tras un proceso de movimientos internos concluido en septiembre de 2025, se acordó que los ajustes salariales impactarían en diciembre; sin embargo, tras más de dos meses, los pagos no se han realizado.

“Se hicieron más de dos mil movimientos, son más de mil 200 compañeros afectados”, detalló Rubalcaba Duarte.

El líder sindical señaló que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) no ha avanzado en el reconocimiento de este proceso, lo que bloquea los desembolsos.

Además del pago inmediato, la protesta exige la solución de demandas añejas como la formalización del incremento de horas en las materias de Artes y Tecnologías, un ajuste curricular donde Chiapas es el único estado en no implementarlo completamente.

Esto ha generado que los docentes reciban parte de su pago por estas horas mediante “interinatos” con retrasos de hasta un año y altas retenciones fiscales.

Rubalcaba Duarte también demandó que estos pagos se realicen vía cheque, para evitar problemas de cobro. El dirigente mencionó que existen más de 200 interinatos pendientes de validación desde 2018.