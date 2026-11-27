El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Sitacobach) realizó este jueves una protesta en la Dirección General de la institución para exigir atención a diversas problemáticas que enfrentan docentes y administrativos.

Fernando Serrano Monroy, secretario general del Sindicato, informó que entre las demandas principales está el pago del retroactivo del incremento salarial de este año, que no se ha cubierto hasta la fecha.

“Comentan que ya autorizó la Dirección General que lo paguen el día 30, pero estamos esperando que así sea y que no nos vayan a juntar con el aguinaldo y otras prestaciones, porque es una situación que nos va a afectar económicamente para el impuesto que tenemos que pagar”, señaló.

Serrano Monroy advirtió que otro de los problemas es la fusión de grupos, que reduce la carga horaria de los compañeros de asignatura. “La fusión de grupos no tiene razón de ser en el nuevo escenario de Chiapas y de México, dado que la matrícula está bajando”, explicó.

“Al fusionar los grupos, la institución está atentando contra la estabilidad laboral de los trabajadores, porque les quitan horas y les reducen su carga horaria”, subrayó.

Además denunció que se les está aplicando la Ley de la Usicamm, aunque no fueron contratados bajo ella.

Informó que tuvieron una reunión con la directora general, Indra Toledo, quien les manifestó que viene a “ordenar” el Colegio de Bachilleres.