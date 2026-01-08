Exigen pasos peatonales y puentes por vías de tren

Con un bloqueo de la carretera en el tramo hacia Mazatán, habitantes del ejido Álvaro Obregón, en el municipio de Tapachula, exigieron a la Secretaría de Marina, la construcción de pasos peatonales y puentes vehiculares que permitan el cruce de las vías del ferrocarril de la Línea K.

El representante de los inconformes, David Casimiro García, dijo que los barrios Guadalupe e Isla del río Pumpuapa, han quedado totalmente incomunicados por la obra y a pesar de que han hecho peticiones a la empresa constructora, no les han dado respuestas positivas.

Ante ello, decidieron manifestarse con un bloqueo en la carretera a la altura del puente del río que cruza en medio del ejido, para exigir al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Marina su intervención, al ser la responsable directa de la obra.

Señaló que al no dejar los pasos que habían antes, afecta la movilidad de las personas, vehículos y mercancías.

Esto ocurre al igual que en diversas comunidades de los municipios de Huehuetán, Huixtla, Suchiate, Tapachula, Acapetahhua, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá, entre otros por donde cruzan las vías férreas de la Línea K del Tren Interoceánico.

Durante la temporada de lluvias anterior, la empresa había hecho represas en el río, lo que también provocó manifestaciones de inconformidad y bloqueos, hasta que las quitaron por los riesgos que representaban.