Exigen pavimentar colonia de Chiapa de Corzo

Habitantes de la colonia Julio César Ruiz Ferro, en Chiapa de Corzo, denuncian el abandono en materia de obras sociales, de forma particular en la pavimentación de calles.

La colonia cumple tres décadas desde su fundación, por lo que integrantes del Movimiento Antorchista Nacional de Chiapas y vecinos aseguran que la falta de pavimentación es una de las principales carencias.

Queja

Blanca Magali Molina Franco, residente de la calle Francisco Márquez, relata que la vía de terracería se ha deteriorado de manera grave con las lluvias, formando hoyos y charcos que dificultan el tránsito de estudiantes y amas de casa.

“Desde que vine a vivir a la Ruiz Ferro la calle es de terracería y han empeorado con las lluvias, lo que ha provoca que se lave la tierra, se hagan hoyos y se encharquen el agua. Esto impide el paso de estudiantes que van todos los días a la escuela y las amas de casa que debemos salir a hacer los mandados del hogar”, precisó.

“Lo más grave es que al encharcarse el agua se activa el riesgo de que se produzca dengue y otras enfermedades”, acotó Molina Franco. La residente explicó que esta problemática lleva años sin atenderse, afectando la vida diaria de las familias.

La petición

La petición de los colonos se dirige al presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Román, a quien solicitan que inicie con la pavimentación de la calle Francisco Márquez y continúe de manera paulatina con el resto de las vías dañadas.

“No perdemos la ilusión de que algún día, cuando mis hijos se vayan a la preparatoria, caminen por calles de concreto y dejen de llevar lodo en los zapatos”, expresó doña Blanca.

El Movimiento Antorchista, destacó que la situación contrasta con el planteamiento de inversión federal ejercida a través de fondos, como Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) que deberían estar encaminados a obras en zonas de alta marginalidad.