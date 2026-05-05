Exigen plazas para primarias indígenas

Un grupo de docentes del nivel de primaria indígena solicitaron a las autoridades educativas la asignación de plazas para apoyar a este nivel, toda vez que en este mes de mayo termina el proceso para la liberación de los espacios con base en la prelación alcanzada en los exámenes.

Román Gómez Méndez, profesor de primaria nivel indígena, comentó que en este rubro están quedando en el olvido desde la parte institucional.

Además de solicitar transparencia en el proceso, también pidieron a las autoridades educativas mayor rapidez para las asignaciones.

Docentes informaron que en otros años se daban alrededor de 100 plazas, sin embargo, en este momento no superan las 69 asignaciones que han realizado las autoridades.

Carencias

“En las comunidades indígenas persiste una gran necesidad de apoyo docente, especialmente en el ámbito de la educación indígena. Resulta preocupante que, mientras en el nivel de primaria general monolingüe se han asignado más de 400 plazas, en el nivel indígena la asignación ha sido mínima, lo que genera un sentimiento de exclusión, abandono e inequidad”, relata un documento de denuncia pública que hicieron los docentes.

Gómez Méndez recordó que han dialogado con las autoridades, pero falta que se alcancen acuerdos con la parte federal para las diversas asignaciones.

En las peticiones que han hecho a las instituciones, la respuesta es que habrá información en siguientes días, pero no hay nada concreto ni tampoco resultados para soltar los espacios a los maestros y maestras para que tengan su base.

El grupo de docentes comentó que para el nivel indígena es injusto que solo se hayan liberado 69 espacios, cuando muchos maestros y maestras presentaron sus exámenes y tomaron varios cursos para esas vacantes.

Proceso de asignación

El proceso de asignación tiene un tiempo y para este caso vence el último día de mayo, es decir, quienes presentan el examen tienen como máximo un año de espera para su plaza, dependiendo del lugar que hayan quedado y la disponibilidad de espacios.

También en la documentación se detalló que es “injusto tener que trasladarnos hasta estas oficinas para exigir transparencia, claridad en la información y atención a nuestras demandas. Reiteramos nuestra disposición al diálogo, pero también la necesidad urgente de que nuestras voces sean escuchadas y nuestras comunidades atendidas con la seriedad y el compromiso que merecen”.