Exigen pobladores pavimentación justa

Más de 200 habitantes de la comunidad Plan de Ayala del municipio de Ixtapa, se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir al presidente municipal, Roberto Jordán Aguilar Pavón, que cumpla con la pavimentación de sus calles en los mismos términos que el año anterior.

Julio César Pérez, poblador de la comunidad, explicó que el año pasado se les entregaron 180 metros lineales de pavimento, además de otras vialidades que fueron reparadas; sin embargo, en esta ocasión las autoridades municipales no han garantizado esa misma cantidad, lo que ha generado inconformidad entre los vecinos.

“Nos empezó a jugar que primero nos daba 80 metros y de ahí 100 y hasta 140, pero nada. Nosotros no pedimos más de lo que nos dio”, señaló Pérez.

Detalló que actualmente hay alrededor de 500 metros de vialidades sin pavimentar, entre ellas una calle que conduce a la escuela primaria de la comunidad, lo que afecta principalmente a los niños que deben transitar en condiciones precarias, sobre todo en temporada de lluvias, cuando el lodo dificulta aún más el paso.

En esta comunidad aproximadamente 700 familias resultan afectadas, lo que equivale a la totalidad de los habitantes de la comunidad.

Además de la pavimentación, los habitantes de Plan de Ayala demandan otras obras básicas como el alumbrado público y el drenaje, aunque dejaron claro que su prioridad inmediata es concluir el revestimiento de las calles.

Prioridad

“Se necesita el alumbrado y el drenaje también, pero queremos terminar las calles primero porque para los niños es una necesidad”, expresó Pérez.

Finalmente, el poblador hizo un llamado directo a las autoridades para que actúen con responsabilidad y no esperen a que la ciudadanía tenga que movilizarse para ser escuchada.

Tras la manifestación, los representantes de la comunidad fueron recibidos por los representantes de la autoridad estatal y se mantienen a la espera de una respuesta formal que resuelva sus demandas.