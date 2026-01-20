Exigen profesores de Conafe salarios dignos

Para exigir salario digno y prestaciones conforme a la ley, maestros adscritos al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), realizaron una protesta en las oficinas del organismo y bloquearon la avenida Central de la población de Mapastepec.

Señalaron que es injusto que existan programas federales, en los que “jóvenes que no estudian ni trabajan, reciben más del doble de lo que ellos perciben por sus servicios en comunidades marginadas”.

Pagos mensuales

El personal de Región 40, que abarca los municipios de Mapastepec, Pijijiapan, Acacoyagua y Escuintla, explicaron que ellos reciben un salario mensual de cinco mil pesos, que ni siquiera se acerca al salario mínimo.

Explicaron que ello no les alcanza para cubrir lo básico, por lo que exigieron la intervención de las autoridades, ya que consideran que ellos son quienes llevan los servicios educativos a las comunidades más alejadas, efectuando largas caminatas y traslados complicados.

Los protestantes indicaron que mantendrán bloqueadas las oficinas y realizarán otras manifestaciones, hasta que los directivos del Conafe los escuchen y den respuestas a sus peticiones de contar con salarios dignos.