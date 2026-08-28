Exigen que se respete propósito del pozo de agua

Durante una reunión abierta con autoridades municipales de San Cristóbal, comunidades del sur de la ciudad denunciaron las intenciones del ayuntamiento de utilizar un pozo de agua para abastecer a otras colonias, dejando en segundo plano a las poblaciones indígenas que lo han gestionado a lo largo de ocho años.

Con la presencia de la presidenta municipal, Fabiola Ricci, y el director del Sapam, Carlos Alberto González de León, las cinco comunidades lograron el beneficio de una toma directa de agua potable.

En el pronunciamiento firmado por las comunidades de Cruz Cantulán, Limas del Sur, Carrizalito, Peña Xulem y Santa María las Rocas, se relata que desde hace ocho años han gestionado un pozo profundo, logrando un primer acercamiento con el entonces gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

En ese momento se les otorgó un recurso de siete millones de pesos, los cuales, durante la administración municipal de Gerónima Toledo, se destinaron a la perforación de varios pozos a la mitad de las montañas, sin encontrar agua.