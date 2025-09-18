Exigen reapertura del Cecan en Tapachula

Sectores sociales del Soconusco, familiares y pacientes hicieron un llamado al Gobierno del Estado y de la República a que realicen las gestiones para reactivar el Centro Estatal de Cancerología (Cecan), en Tapachula.

Alfredo de la Cruz Cordero, dirigente de la asociación civil Nueva Generación Vinculación Social, afirmó que es urgente que las autoridades reabran este espacio médico, cerrado durante el sexenio anterior.

Dijo que muchos pacientes recaen por la falta de sus terapias con radiación o hay quienes se quedan en el camino al no recibir el tratamiento oportuno, por ello es necesario que las autoridades actuales escuchen y atiendan la petición.

Señaló que desde su cierre hace más de dos años, miles de pacientes se han visto obligados a viajar a otros estados del país para recibir tratamiento, lo que representa un desafío económico y emocional para muchas familias, en su mayoría en condiciones vulnerables.

Considerando el modelo humanista del actual gobierno, pidió humanamente que este asunto sea colocado en el centro de la agenda política, priorizando las necesidades de miles de pacientes que se quedaron sin sus radioterapias.