Exigen reconocimiento de gestión comunitaria del agua

En el marco del proceso de construcción de una nueva Ley de Aguas para Chiapas, la alianza Aguas Comunes hizo un llamado al Congreso local para que reconozca y fortalezca la gestión comunitaria del agua que se ha formado en las comunidades indígenas ante los problemas de disponibilidad y calidad del vital líquido.

La alianza, que agrupa a 12 organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en territorios rurales e indígenas de todo el país, señaló que el actual proceso legislativo representa una oportunidad para que el estado avance hacia una política hídrica más justa, incluyente y cercana a las realidad comunitaria.

Acceso al vital

Subrayó que para lograrlo es fundamental que la nueva ley también fortalezca la práctica histórica que realizan comunidades, comités, patronatos, juntas y asambleas locales que, sin fines de lucro, han sostenido el acceso al agua ante las carencias institucionales.

Apuntaron que no se trata de sustituir la responsabilidad pública, sino de construir una relación de corresponsabilidad donde las comunidades organizadas conserven autonomía, los municipios trabajen coordinadamente y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) funcionen como eje de una política hídrica integral.

Desde su experiencia de ocho años, la alianza planteó que se incorporen puntos relacionados al fortalecimiento de instituciones municipales para que los ayuntamientos cuenten con mecanismos permanentes de acompañamiento y coordinación con comités, patronatos y sistemas comunitarios.