Exigen reconstrucción de puente

Habitantes de las colonias Nueva Maravilla y San José Vergel, ubicadas en la zona norte de San Cristóbal, exigieron a la presidenta municipal Fabiola Ricci la reconstrucción del puente que comunica a más de 15 colonias y cuya problemática viene desde hace un año y cuatro meses, cuando colapsó.

Señalan que la situación se ha agravado por la remodelación del bulevar del periférico norte, pues toda la circulación transita por el puente ubicado a unas cuadras, mismo que, señalan, temen que también colapse.

Pese al derrumbe del puente, pobladores señalaron que la vía se sigue usando, cruzando a través de piedras y bajo aguas negras. “Por ahí pasan niños hacia la escuela y personas de la tercera edad” indicaron. Su preocupación aumenta por la próxima época de lluvias.

Organización

Afirmaron que, aunque la mesa directiva ha intentado dialogar con la edil, ella responde que no hay presupuesto destinado para dicha vía. En ese sentido, criticaron el gasto de 12 millones en la presentación del artista Carin León.

“Y no puede dar dos o tres millones para el puente”, apuntó Javier Trejo Gómez, habitante de la zona. Asimismo, denunciaron la falta de apoyo del regidor de la zona norte, Maximiliano Pérez, a quien señalaron, “brilla por su ausencia”.

Alternativa

Anunciaron que si la presidencia municipal sigue sin dar respuesta, tendrán que recurrir al gobierno estatal, asistiendo entre 200 y 300 habitantes de la zona.

La propuesta de los colonos es que el puente respete la amplitud actual de las calles, pues el que se derrumbó fue construido de forma estrecha, cuando en la zona habitaban pocas personas.