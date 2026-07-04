Exigen rehabilitación de la calzada Tlaxcala

Habitantes del barrio de Tlaxcala, una de las primeras colonias fundadas en San Cristóbal, exigieron la pronta pavimentación de por lo menos 300 metros de la calzada que lleva el mismo nombre y que es una de las principales vías, conectando el norte con el centro de la ciudad.

Así lo expresó Sergio Gómez Martínez, vecino del barrio histórico, quien relató que las distintas administraciones municipales han llegado a “tomarse la foto, pero veo que es una cortina de humo”, pues en la calzada se observan distintos baches.

Esto aún cuando se han realizado dos campañas de bacheo, “pero eso tarda una semana y vuelven a lo mismo, grandes cráteres, pareciera que fueran caminos de terracería”, comentó el ciudadano.

Acciones

Incluso transportistas han hecho esfuerzos conjuntos para realizar bacheos, “pero nada funcionó”, indicó Sergio Gómez, quien recordó que hace unas semanas la presidenta municipal Fabiola Ricci, grabó un video en la zona indicando que rehabilitaría la calzada. Sin embargo, hasta el momento no ven avances.

En ese sentido, Sergio Gómez lamentó que conformen se acercan las épocas de elecciones, los políticos “buscan al pueblo, se bañan de pueblo, pero ya estando en el poder, se olvidan del pueblo”.

Sin atención

Mencionó que, en el actual trienio, el barrio de Cuxtitali ha sido de las zonas menos beneficiadas con obras públicas, lo que dijo que se podría deber a que antes de las elecciones pasadas algunos habitantes denunciaron a la actual presidenta, Fabiola Ricci, por fraude de escrituras.