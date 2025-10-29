Exigen reinstalación de director del plantel 54

Este martes, un grupo de padres de familia del plantel 54 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), ubicado en el municipio de Nicolás Ruiz se manifestó para exigir la reinstalación inmediata de su director, Octavio Figueroa Vázquez, quien fue destituido de manera abrupta por orden, según denuncian, del director general del Cobach, Miguel Prado de Los Santos.

En representación de la comunidad escolar, Rubicel Ovando Jonapá, primer vocal del comité de padres de familia, relató que personal del Cobach acudió al plantel para notificar la destitución al profesor Figueroa Vázquez, quien concluyó recientemente su cuarto año al frente de la institución con una buena valoración por parte de las familias.

“Llegaron personas del Cobach a imponerle que ya estaba destituido y que en su lugar quedaría una persona que supuestamente están recomendando ellos”, afirmó Ovando Jonapá, quien además reveló que, de acuerdo con la información manejada por los padres, la persona designada para el cargo es sobrina del presidente municipal de Carranza.

Ante lo que califican como un acto de arbitrariedad y la falta de respuesta en instancias menores, los manifestantes, quienes acudieron acompañados por autoridades municipales y de bienes comunales de Nicolás Ruiz, declararon que su demanda será llevada directamente al gobernador del estado.

“Ya más abajo ya no queremos dialogar. Ya nos dijeron claro que él está despedido y que no se puede hacer nada”, explicó el representante de los padres de familia. “Solicitamos de manera inmediata que el gobernador nos escuche y que escuche este planteamiento que es de los padres de familia, que es el pueblo”.