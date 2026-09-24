Exigen reinstalar oficina de Profeco

Organizaciones sociales solicitaron al Gobierno Federal la reinstalación de las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tapachula, tras seis años de haber sido cerradas.

Por ese motivo, los consumidores de toda la región del Soconusco, Costa, Sierra y Frontera Sur permanecen en la indefensión ante los abusos que cometen empresas en la venta de productos o servicios que prestan.

La presidenta de la Organización de Mujeres en Movimiento por la Justicia Social, Isabel Méndez Hernández, dijo que al no haber una oficina de la Profeco, los consumidores tienen problemas para presentar denuncias y seguimiento de quejas, ya que se tienen que realizar en Tuxtla Gutiérrez.

Problemática

Esa situación provoca que muchos comercios impongan los precios de acuerdo con sus propios criterios, bajo el argumento de costos de traslado y operaciones, sin que los consumidores puedan hacer nada por los constantes incrementos.

Por ello, insistió en la necesidad de que se reinstalen las oficinas de la Profeco, con personal que tenga capacidad resolutiva, para recibir denuncias, verificar establecimientos y aplicar sanciones.