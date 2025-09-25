Exigen respeto a vida privada del alcalde de Suchiate

La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual de Chiapas manifestó su rechazo ante las expresiones de burla y discriminación circuladas en redes sociales respecto a un video de la vida privada del presidente municipal de Suchiate.

Elmer de Jesús Gallardo es el único alcalde de Chiapas reconocido constitucionalmente como miembro de la comunidad LGBTQ+, quien ganó las pasadas elecciones municipales con más de 8 mil votos por el partido Redes Sociales Progresistas.

Desvían la atención

A través de un pronunciamiento, la organización señaló que es preocupante que en el 2025 se utilice el morbo para desviar la atención de temas como la rendición de cuentas y la transparencia.

“El respeto a los derechos humanos no está sujeto a la orientación sexual, identidad o expresión de género de ninguna persona”, expuso la Red.

Subrayaron que la vida personal de cualquier servidor público no debe ser objeto de linchamiento mediático, recalcando que lo importante son sus acciones de gobierno.

Sanciones

La Red exigió a los medios que difundieron el contenido actuar con ética periodística, evitando reforzar estereotipos, y recordó que en México existen leyes que sancionan los actos de discriminación.

Finalmente, hicieron un llamado a construir una transformación libre de odio y prejuicios, donde la diversidad sea reconocida como un derecho y la vida privada respetada.