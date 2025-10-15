Exigen reubicación de basurero

Ante la severa contaminación provocada por decenas de tricicleros, vecinos de las colonias Los Laureles, Guadalupe y Fovissste bloquearon los accesos al centro de acopio de basura ubicado en la 2.ª Oriente de Tapachula.

Con lazos y pancartas impidieron, por espacio de más de tres horas, el ingreso de los recolectores de basura, hasta que acudieron autoridades que se comprometieron a realizar una mesa de trabajo para solucionar el problema que genera esa zona de recolección de desechos.

Se agudiza problema

El problema se agudizó en los últimos meses, por lo que ya no soportaron la peste y la presencia de fauna nociva, tanto en la zona que habitacional como comercial.

Mencionaron que el sitio se ha convertido en un serio foco de infección que afecta la salud, al proliferar moscas, cucarachas, ratas y hasta zopilotes en la zona .

Al lugar acudió el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, Juan Carlos Antonio Gallegos, quien dialogó con los inconformes y acordaron una mesa de trabajo el próximo jueves para buscar las soluciones de fondo. Los vecinos exigieron que se reubiquen esos centros recolectores de basura hacia lugares donde no dañen a la población.