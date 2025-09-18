Exigen reubicación de terminales foráneas

Ante el descontrol que existe con los taxistas foráneos, principalmente de Cacahoatán y Suchiate, que han instalado terminales en el centro de la ciudad, integrantes de la Coalición de Radiotaxis del Frente del Transporte de Tapachula exigieron la reubicación de estos espacios.

Manifestación

Mediante una manifestación, decenas de unidades “amarillas” locales, denunciaron que en Cacahoatán les impiden llevar pasajeros y los propios miembros del Sitio Azteca obligan a las autoridades para que les impongan infracciones.

Por ello, como una medida similar, ahora los taxistas tapachultecos buscan que estos se reubiquen hacia la salida de la ciudad, caso contrario también buscarán que la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, aplique los reglamentos y “las sanciones sean parejas”.

El vocero del organismo de radiotaxis, José Luis Martínez Carpio, pidió la intervención de las autoridades para que se solucione la problemática que podría escalar en caso de que “continúe la persecución en contra de nosotros en Cacahoatán”.

Contingente

Los manifestantes que partieron de la Cristóbal Colón, pasaron frente a la terminal irregular del Sitio Independiente y Guadalupano de Suchiate, ubicado en la 2ª. avenida Norte entre 5ª. y 7ª. Poniente, así como el Sitio Azteca de Cacahoatán, en la 6ª. Norte entre 13ª. y 15ª. Poniente, ambas en el centro de Tapachula.

Pidieron que se les aplique la ley a estos sitios foráneos ya que dicen que incumplen los reglamentos de tránsito y vialidad.