Exigen reubicar las bases de la ruta SCLC – Chanal

Por los problemas que generan por el mal uso de las calles como base de operación, habitantes de la colonia Revolución Mexicana exigieron la intervención urgente de las autoridades para reubicar y regular el transporte público de la ruta San Cristóbal-Chanal.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, vecinos señalaron que unidades tipo colectivos permanecen estacionadas de manera constante sobre avenidas y espacios destinados a residentes, lo que ha provocado inconformidad generalizada en la zona.

Está situación los obliga a buscar lugares lejanos para estacionar sus vehículos particulares, afectando su vida cotidiana y generando molestias constantes.

Circulación vehicular

Asimismo, consideraron injusto que la vía pública sea utilizada como terminal improvisada por la cooperativa de transporte, lo que además obstaculiza la circulación vehicular.

Los habitantes de la colonia advirtieron que el problema también impacta en la percepción de inseguridad, ya que al no poder dejar sus automóviles cerca de sus viviendas, temen por posibles robos o daños.

Por ello, exigen a las autoridades competentes para que se asignen espacios adecuados para estas unidades y se implemente un ordenamiento vial que permita recuperar la tranquilidad y seguridad en la colonia.