Exigen revisión de caso de 3 detenidos

Familiares y la defensa legal de Orbey “N”, Julián “N” y Orlando “N”, tres servidores eclesiásticos originarios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, solicitaron a las autoridades una revisión exhaustiva del caso que enfrentan, tras señalar inconsistencias en el proceso de investigación y en las condiciones de su detención.

Jorge Luis López, abogado e integrante del grupo de litigantes para la protección y defensa de los derechos humanos, explicó que se exige la libertad de los tres hombres, con base en el análisis de la carpeta de investigación y el expediente del caso.

Explicó que los datos de prueba contenidos en dichos documentos no son contundentes para acreditar la participación de los detenidos en el hecho delictivo que se les imputa.

Irregularidades

Entre las inconsistencias señaladas, destacó que el arma supuestamente utilizada en el asesinato del que se les acusa no ha sido presentada como evidencia y tampoco existe un informe científico que vincule a los acusados con el objeto.

Otra irregularidad, dijo, es la fecha de la detención; de acuerdo con el testimonio recabado entre la comunidad, los hechos ocurrieron el 22 de enero, cuando agentes policiales habrían sometido a los tres hombres sin una orden de aprehensión.

Sin embargo, la Fiscalía presentó la detención como si hubiera ocurrido el 27 de enero, en el municipio de Reforma, donde se aseguró que los implicados se encontraban huyendo.

Actualmente, el proceso penal se encuentra en espera de la audiencia de etapa intermedia, programada para el 18 de agosto, en la que se valorarán las pruebas recabadas.

La defensa mantiene expectativas en la resolución de un amparo promovido ante instancias judiciales.

La defensa confía en que las autoridades judiciales atenderán los planteamientos jurídicos presentados a fin de que los tres servidores eclesiásticos puedan obtener una resolución justa y con fundamento en las pruebas que realmente obran en el expediente.