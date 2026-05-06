Exigen solución a Sapam por la falta de agua

Vecinos de distintas colonias de la zona sur de San Cristóbal se dieron cita en las instalaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) para exigir una solución a la falta de agua que vienen padeciendo desde hace un mes.

Pascasio Vázquez, vecino de la zona, indicó que entre las colonias afectadas se encuentran el Callejón San Juan Bosco, La Alborada, Coyoacán, Narvarte y parte de la prolongación Insurgentes.

Explicó que pese que hay zonas que desde hace cuatro o cinco años no reciben agua de forma adecuada, ha sido durante el último mes que no tienen “nada de agua”, siendo esta la segunda ocasión que asisten a exigir una solución.

Tras una reunión en las instalaciones de Sapam, se les indicó que enviarían pipas para suministrar agua a las viviendas afectadas. Asimismo, enviarían una cuadrilla a verificar la red.

Sobre la causa de este desabasto, Pascacio Vázquez señaló que ni siquiera el personal de Sapam lo sabe, pues indican que los tanques están llenos, por lo que intuyen que es un problema en la red.