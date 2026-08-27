Exigen trabajadores jubilación digna

Laborarán bajo protesta, así lo destacaron los trabajadores del Congreso del Estado de Chiapas, quienes exigen a las autoridades una solución para acceder a una jubilación digna.

María de Jesús Albores Trujillo, secretaria general del Sindicato de Empleados al Servicio del Honorable Congreso del Estado, fue la encargada de leer el posicionamiento oficial, en el que subrayó que la petición es en reconocimiento a una vida de esfuerzo y compromiso institucional.

La dirigente sindical enfatizó que la jubilación debe ser vista como un derecho laboral y no como un privilegio, y demandó que se instale una mesa de diálogo con las autoridades del Congreso, el Poder Ejecutivo y las instancias correspondientes para analizar su situación.

Durante su intervención, María de Jesús detalló que son 39 compañeros los que actualmente cumplen con los requisitos de años de servicio y edad para acceder a una pensión.

De ese total, 27 son mujeres con entre 30 y 37 años de antigüedad, mientras que cinco son hombres. Además, señaló que hay 10 mujeres mayores de 65 años, lo que evidencia la urgencia de atender su situación.

Lucha añeja

Por su parte, Guadalupe Asunción, secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, recordó que esta lucha no es reciente.

La dirigente sindical también hizo un llamado al gobernador del estado, reconociendo el carácter humanista que ha distinguido a su administración, solicitó su intervención para que se logre un acuerdo que beneficie a los más de 280 trabajadores de base y eventuales que laboran en el Poder Legislativo, quienes suman aproximadamente 650 empleados en total.

El diputado Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reiteró su disposición al diálogo, aunque admitió que el tema carece de una respuesta concreta en el corto plazo.

El diputado explicó que el origen del problema radica en el régimen de afiliación al IMSS bajo la modalidad 38, un esquema que no cubre el derecho a pensión y que, según dijo, los propios trabajadores aceptaron al momento de su contratación. “No es algo que nosotros lo establezcamos ahorita, sino que tiene de 25 a 30 años que traen ese problema”.