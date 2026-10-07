Exigen transparencia en calificaciones finales

Estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), ubicada en el barrio de San Ramón en San Cristóbal de Las Casas, denunciaron “irregularidades en el manejo de los promedios finales”.

Señalaron que existe inconformidad debido a la manera en que presuntamente se han manejado y modificado algunos resultados de evaluación, lo que tendría repercusiones directamente en el orden de los estudiantes para acceder a los espacios de internado.

Dijeron que solicitan que se revise de manera transparente el proceso de integración de los promedios y la asignación de los lugares, ya que consideran que cualquier modificación injustificada podría perjudicar a quienes han mantenido un buen desempeño académico durante su formación.

Por todo lo anterior, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes de las UBBJ, con el fin de garantizar que el reparto de los lugares para internado se realice con criterios claros, transparentes y conforme al desempeño académico.