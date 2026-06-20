Exigen transparencia y consulta de obras

El Comité ciudadano de defensa y trasparencia (Cocidet) del barrio de San Ramón y colonias aledañas, expresó su inconformidad y rechazo las obras que el Ayuntamiento de San Cristóbal pretende ejecutar en su demarcación, argumentando falta de información y consulta previa.

Denunciaron que los trabajos se realizan bajo total opacidad, sin información pública o mamparas informativas en el barrio que especifiquen los presupuestos y las constructoras responsables, ni estudios de impacto ambiental y urbano.

En entrevista, Omar Ozuna integrante del Cocidet aclaró que no están en contra de las obras públicas. Más bien, dijo, es ver si estas afectarán o no a los colonos.

Al respecto, mencionó cómo varios proyectos ejecutados por la administración encabezada por Fabiola Ricci, “lejos de solucionar, perjudican más a las colonias o barrios”, esto por la baja calidad de las obras.

Ante esta inconformidad ciudadana, el Cocidet, una organización complemente apartidista, ha mantenido comunicación con habitantes de otras colonias, como lo es La Quinta San Martín, en donde se pretende realizar la ampliación de la carretera hacia Chamula.

Ozuna indicó que los vecinos de esa zona han solicitado en cuatro ocasiones el expediente técnico para tener conocimiento de la obra; sin embargo, hasta el momento no obtienen ninguna respuesta favorable por parte del Ayuntamiento.

Otra preocupación de los vecinos de San Ramón es el rellenado que se está haciendo sobre terrenos que sirven como filtradores. Pese a que el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, a solicitud de los afectados de la inundación del año pasado, ordenó la clausura de ciertas obras, el gobierno municipal sigue permitiendo el rellenado.

Por lo mismo, el Cocidet exige al municipio la suspensión inmediata y temporal de las obras, en tanto no se establezca un mesa de diálogo pública e informativa con la comunidad, así como la entrega de expedientes técnicos completos.