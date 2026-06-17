Exigencias de la CNTE no competen al estado

En medio del plantón que mantienen docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde el pasado 1.º de junio en diversos puntos, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Mario Guillén Guillén, hizo un llamado enérgico pero conciliador a los manifestantes para privilegiar el diálogo y la reflexión, a la vez que aclaró que las exigencias del magisterio actualmente rebasan las atribuciones de la entidad.

En una entrevista ofrecida este día, el legislador reiteró la postura institucional del Poder Legislativo ante el conflicto magisterial: “El llamado, como lo hemos hecho anteriormente, lo volvemos a decir a las y los maestros, a los representantes y a todo el sector magisterial: aquí en el Congreso estamos de puertas abiertas, abiertos al diálogo, a ser un puente de comunicación”.

Guillén Guillén reconoció el trabajo coordinado que ha venido realizando el gobernador del estado en conjunto con la Secretaría de Educación (SE) y el subsecretario de Educación Federalizada, a quienes destacó por mantener una comunicación permanente con los distintos actores. Sin embargo, fue enfático al puntualizar que la raíz del conflicto actual no se encuentra en la esfera estatal.

“Los temas de lucha del magisterio en este momento no están en las manos del estado de Chiapas, son temas que tienen que ver con una índole federal, por lo que se deben buscar alternativas desde esa trinchera”, afirmó el diputado, dejando claro que las soluciones a las demandas nacionales deben negociarse directamente con el gobierno federal.

En otro momento de su intervención, el presidente de la Jucopo se refirió a la propuesta lanzada por el presidente de la República desde Palacio Nacional, donde se sugiere establecer un diálogo directo “escuela por escuela”, eliminando la intermediación de los líderes sindicales. Al respecto, Mario Guillén se mostró respetuoso: “Es una propuesta, la respetamos, pero ese es el magisterio el que tiene que decidir”, subrayó, dejando en claro que la decisión final recae en la base trabajadora.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a la cordura y a la mesura entre todas las partes involucradas: “Creo que en este momento es momento de reflexión para todos los actores políticos, tanto el sector magisterial como el gobierno federal, para que ojalá puedan buscar los canales de comunicación”.