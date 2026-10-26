Exigirán justicia por los 43 normalistas

Estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek realizarán hoy lunes 26 de octubre una movilización por las calles de San Cristóbal de Las Casas, el motivo es exigir justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La movilización se realizará a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, hecho que sigue sin esclarecerse por completo.

Los más de 200 estudiantes de la Normal Jacinto Canek, con sede en la cabecera municipal de Zinacantán, exigirán al gobierno federal castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Participantes

Representantes de los alumnos informaron que a la movilización se sumarán integrantes de organizaciones sociales, quienes saldrán nuevamente a las calles para seguir exigiendo justicia y una investigación de los responsables.

Explicaron que la marcha iniciará a las 4 de la tarde, en la zona de la calzada México hacia el centro de San Cristóbal, donde tendrán un mitin con la participación de estudiantes y representantes de organizaciones.

Estudiantes indígenas, choles, tsotsiles, tseltales y tojolabales son los que marcharan con sus trajes regionales la tarde de este lunes por las calles del Valle de Jovel.