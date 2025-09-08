Existe fondo para atender desastres naturales

La diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado de Chiapas, Flor de María Guirao Aguilar, dio a conocer que existe el Fondo de Gastos Imprevistos derivados de Desastres Naturales y otros Siniestros (Fogir) para atender este tipo de fenómenos en caso de ser necesario.

Detalló que el fondo lo maneja Protección Civil y “efectivamente es para atender desastres. Ese recurso se utiliza antes, durante y después de las afectaciones”.

Al ser entrevistada sobre las intensas lluvias y trombas que han afectado recientemente a diversas regiones de Chiapas, y particularmente San Cristóbal de Las Casas, dijo que a través de su comisión se mantiene un monitoreo constante en coordinación con las autoridades estatales.

Detalló que el trabajo se realiza de manera conjunta con el secretario de Protección Civil estatal, Mauricio Cordero.

“Estamos en constante monitoreo. Desde las páginas oficiales de Protección Civil estatal, nosotros jalamos toda la información a nuestras páginas personales y a las páginas del Congreso”, explicó.

Medidas de prevención

Guirao Aguilar subrayó que, si bien se toman medidas de prevención, la naturaleza de estos fenómenos los hacen impredecibles. “Por mucha ciencia, por mucha tecnología que se tenga, a veces estos fenómenos naturales son impredecibles”, afirmó.

Cuestionada sobre si el Congreso realiza exhortos a los ayuntamientos para destinar recursos y apoyar a la población afectada, precisó que el Fogir se emplea para labores de prevención, atención de emergencias y para solventar afectaciones posteriores, como la reparación de socavones, la construcción de muros de contención o la estabilización de cerros.

Respecto a los exhortos legislativos, indicó que se emiten de manera puntual de acuerdo con la temporada en curso: lluvias, incendios, etc., siempre en coordinación con Protección Civil del Estado.

Puntualizó que: “Se supone que todos los municipios deben de contar con su atlas de riesgo y el atlas de riesgo te determina dónde, digamos, hay focos rojos”.

Dijo que este instrumento es clave para que las autoridades locales actúen de manera específica ante cualquier fenómeno.

La diputada hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y atenta a las indicaciones oficiales. “Cuídense mucho, ya ven que la naturaleza es impredecible, entonces siempre estemos atentos a las indicaciones de Protección Civil”.