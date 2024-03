Existen cerca de 50 mil especies en Chiapas

Desde hace muchos años existe en la alimentación tradicional el consumo de hongos comestibles silvestres, sin embargo, el conocimiento para diferenciarlos de aquellos que son tóxicos se ha perdido. Se estima que en el mundo existen alrededor de un millón y medio de especies y al menos 200 mil en México.

Biodiversidad

Felipe Rúan Soto, profesor-investigador del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que en Chiapas, uno de los estados con mayor biodiversidad, se estima que existen alrededor de 50 mil especies.

De todas esas, para todo México se han registrado cerca de 400 especies comestibles, de las cuales al menos la mitad se reproducen en Chiapas, aunque enfatizó que según los investigadores, estos números pueden ser más altos.

Cada vez que se hace una nueva investigación en un sitio sin explorar aparecen nuevas especies que también son de consumo, principalmente en comunidades campesinas e indígenas, que se reproducen sobre todo en temporada de lluvias.

Los hongos son un recurso importante para la alimentación, por su alto contenido de proteínas y vitaminas; son nutraceúticos, por los componentes que tienen generan beneficios a la salud, como en el sistema inmune.

Sin embargo, destacó, existen hongos tóxicos, una de las disciplinas que no se han trabajado tanto; se estima que deben existir en el país alrededor de 100 especies de estas, no todas ellas mortales, pero no hay mucha certeza de cuántas se tienen.

Intoxicaciones

Se han documentado algunas especies, pero hace falta hacer mucha más investigación, considerando que se han convertido en un problema de salud real para muchas comunidades, donde se han presentado casos de intoxicación leves y mortales.

La clave es enseñar y promover que existen hongos cultivados y silvestres; los primeros son seguros, como las setas y los champiñones; los segundos, siempre hay un riesgo es latente si no se saben diferenciar, como en las nuevas generaciones. Lo mejor es consultar con un experto.

Actualmente están realizando una investigación en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, con un contexto más amplio ya que trata sobre la alimentación tradicional y la importancia que tiene en los tiempos modernos.