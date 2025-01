Existen más carpetas contra alcades: fiscal

Como parte de los trabajos que se están haciendo en Chiapas para garantizar que no haya corrupción ni impunidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas las carpetas de investigación en contra de presidentes municipales y exalcaldes.

El pasado 9 de enero, Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, aclaró que las investigaciones se están haciendo en todo el estado, debido a que existen muchas denuncias ciudadanas vinculadas a la extorsión.

Todo es por el biende la ciudadanía

Dijo que habrá resultados y la obligación es que haya cero impunidad, debido a que el único compromiso que tiene el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar es con el pueblo.

Enfatizó que no hay acuerdo alguno con partidos políticos ni con grupos de la delincuencia. Remarcó que se están llevando a cabo las investigaciones y hay confianza en las instituciones por parte de la población.

Mensaje

“Y si antes no se investigaba, hoy sí se investiga. Y si antes el pueblo no se atrevía a denunciar porque no tenía confianza en la institución, hoy sí están confiando en nosotros y estamos recibiendo las denuncias”, complementó.

Llaven Abarca reiteró que se actuará dentro del marco legal pero no habrá impunidad para nadie. Hace unos días, recordó, no se podía creer que las carreteras estuvieran libres para la ciudadanía.

Reconoció que hay otros focos sociales en la entidad, que se vincula con Pantelhó o Chenalhó y también se atenderá. El fondo en estos municipios, remarcó, es muy diferente a lo que se vivía en la Sierra.