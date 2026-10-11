Exitosa presentación de Los Amigos Invisibles

Cientos de asistentes disfrutaron de la presentación del grupo venezolano Los Amigos Invisibles, esto durante la inauguración del XXIV Festival Internacional Cervantino Barroco que se realiza en San Cristóbal de Las Casas, con extensiones en los municipios de Oxchuc y Chanal.

Acto inaugural

La inauguración oficial de las actividades tuvo lugar la noche del viernes y estuvo a cargo de la maestra Angélica Altuzar Constantino, presidenta del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

Nuevamente el Valle de Jovel se viste de arte, historia y tradición para recibir una la edición XXIV Festival Internacional Cervantino Barroco 2026, un encuentro cultural multidisciplinario que reúne música, artes escénicas y diversas expresiones artísticas.

Gran afluencia

El parque de los Héroes del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac), fue insuficiente para dar cabida a los cientos de asistentes, en su mayoría jóvenes, para disfrutaron de una noche de música y baile con el concierto de Los Amigos Invisibles.

Locales y visitantes disfrutaron la actuación de la agrupación, reconocida por su propuesta musical que fusiona funk, disco y ritmos latino.

Los temas: “Espérame”, “Viviré para ti”, “La Vecina” “Mentiras”, “La que me gusta” y “Rico”, fueron solo algunos de los éxitos que corearon y bailaron locales y visitantes.

El Festival Internacional Cervantino Barroco reúne tres noches consecutivas en el Foro Principal: Los Amigos Invisibles que se presentó la noche del viernes; Los K’comxtles, la del sábado y La Santa Cecilia, hoy domingo 11 de octubre.