Exitosa presentación del libro Hurjos en el Musac

En el edificio histórico del Museo de San Cristóbal (Musac) se presentó este fin de semana el libro “Hurjos. El Despertar de tus Sentidos”, obra del escritor Joaquín Ramírez Aguilar, evento que reunió a representantes de los diversos sectores de la sociedad sancristobalense.

En los comentarios estuvieron: Angélica Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta); Francisco Chacón, titular de la Secretario del Humanismo y el reconocido sancristobalense Francisco Javier Martínez Ramos, (Chisco).

Angélica Altuzar Constantino, tras destacar la importancia de la obra, señaló que el encuentro reafirma el compromiso institucional de impulsar y apoyar las expresiones culturales y literarias de los creadores chiapanecos, reconociendo que la cultura transforma vidas y despierta conciencias.

Por su parte, Paco Chacón señala “que fue un honor haber estado en la presentación del libro del médico Joaquín Ramírez Aguilar”, de quien reconoció su gran calidad humana y su compromiso al servicio de la salud.

Francisco Javier Martínez Ramos, destacó la importancia de conocer este libro “que sin duda, trae grandes aportes a la salud y calidad humana”.

Sensibilidad humana

El numeroso grupo de asistentes al encuentro literario y cultural, felicitó al escritor Joaquín Ramírez Aguilar, por esta magnífica creación, obra que invita a despertar los sentidos y mirar el mundo con nuevos ojos.

El autor del libro, Joaquín Ramírez Aguilar, explora la sensibilidad humana, el poder de nuestras palabras y las acciones de cómo la salud puede mejorar en nuestro cuerpo a través de las buenas acciones.