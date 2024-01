Exitoso arranque de precampaña de Eduardo Ramírez

Con algarabía, fiesta y el retumbar de los tambores, recibieron miles de chiapanecas y chiapanecos de Huitiupán, Simojovel y El Bosque, al precandidato único a la gubernatura de Chiapas por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar.

En este evento dirigido a militantes y simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Chiapas, el pueblo chiapaneco dejó notar el cariño que le tienen al precandidato único por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Chiapas Unido, el partido Podemos Mover a Chiapas, el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) y el Partido Encuentro Solidario Chiapas (PES).

Voy a trabajar con la base social: ERA

En Huitiupán, Eduardo Ramírez pidió que “todas las personas que se están sumando, lo hagamos de corazón, por convicción. Por eso les pido que hagamos una promoción de conciencia, en cada casa, en cada familia, en cada hogar, en nuestras comunidades, ejidos, barrios, llevemos el mensaje de esperanza que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum”, señaló.

En ese marco, Eduardo Ramírez anunció que su agenda tiene que ver con el principio de la justicia social y que para poder realizarla va a hacer una convocatoria para construir lo que llamará “Diálogos por la transformación de Chiapas”, en cuyos diálogos van a tener voz los agricultores, los jóvenes de zonas rurales y, sobre todo, al sector más importante, las mujeres de Chiapas.

“No me voy a mover de la base social, voy a trabajar con la base social que hemos construido a lo largo de muchos años y por eso vine a Huitiupán, para iniciar este proceso de precampaña que es un encuentro de amigos y amigas, con la militancia y los simpatizantes, porque es una de las regiones más pobres de Chiapas”, explicó.

Asimismo, destacó que aspira a ser el precandidato de la unidad, el precandidato de la inclusión y el precandidato que va a ganarse el cariño y los sentimientos del pueblo de Chiapas; afirmó que no les va a fallar y tampoco defraudará su confianza, pues, al contrario, la sabrá honrar con trabajo y con determinación.

Hombres y mujeres de la 4T con principios y valores

En Simojovel, Eduardo Ramírez dijo que esta es la “tierra del ámbar”, una tierra de mujeres y hombres que trabajan todos los días para sacar adelante a su familia. Por eso les llevó el mensaje de esperanza del movimiento de transformación.

“Para entender la Cuarta Transformación, hay que saber que la política está hecha de sentimientos, no hay que ver a la política como una mercancía electoral, porque eso es vanidad, es frivolidad, hay que sentir las necesidades del pueblo… Aquel que aspire a dirigir la vida del pueblo de México, de Chiapas o de Simojovel y no tiene sentimientos, no tiene nada que hacer en la Cuarta Transformación, aquí somos hombres y mujeres de principios, con valores”, aseveró.

Desde el campo “El Ámbar”, el precandidato único convocó a la unidad para, llegado su momento, mantener un proceso electoral con respeto, con fraternidad, y que no haya división, “sino unidad”.

“Como precandidato, voy a continuar con el buen desempeño y la buena administración que ha llevado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con quien nos une un proyecto que se llama Chiapas, y Chiapas por encima de todo”, sostuvo.

En municipio de El Bosque, Eduardo Ramírez recordó que es un municipio con mucha tradición que, hace muchas décadas, cuando sus antepasados emigraron del municipio de San Juan Chamula, las y los pobladores fundaron el municipio con la memoria y con la palabra escrita de Juan Bautista.

“Lo más importante es la trascendencia. Si tenemos como objetivo la trascendencia, vamos a lograr hacer cosas muy buenas y hay que hacerlo de la mano con el pueblo de Chiapas. Este es el legado que hemos aprendido de los líderes de la Cuarta Transformación y que queremos seguir impulsando”, finalizó.

En este recorrido, acompañaron al precandidato único: el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el líder moral del PT, Amadeo Espinoza Ramos; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo, y el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán.