Exitoso Club de Verano Teletón

Las actividades del Club Teletón Verano 2026 continúan desarrollándose, beneficiando a pacientes del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas, así como a jóvenes voluntarios y sociedad civil, en un proceso de reconocimiento e inclusión de las personas con discapacidad y diversas condiciones.

En el Club Teletón participan 40 pacientes, 30 niños voluntarios, 40 amigos Teletón y 25 personas de staff que durante diez días realizan diversas actividades artísticas, recreativas, deportivas y de esparcimiento.

Carolina, integrante del equipo Staff, y Mónica, Amiga Teletón, explicaron que el club abraza a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven la inclusión desde el corazón para juntos aprender a convivir, construir amistades, descubriendo talentos y demostrar que las diferencias no separan, sino que enriquecen la forma en que las sociedades se relacionan.

En esta fecha el Club Teletón realizó su Mundialito de Futbol, en el marco de las acciones que realizan dentro del club.

Aperturas

Recordar que esta aventura se realiza en tres temporadas: primavera, verano y otoño, los adolescentes y jóvenes que quieran participar pueden hacerlo encontrando información en las redes del CRIT del Teletón.

Este Club Verano será clausurado el próximo día viernes 31 de julio a las seis de la tarde en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, de manera gratuita, por lo que están todos invitados.

Este tipo de actividades evidencia la importancia de fomentar la inclusión y el reconocimiento de las diversidades; asimismo, a nivel terapéutico este tipo de actividades tienen efectos favorables en todos los procesos de rehabilitación.