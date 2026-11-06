Exitoso Congreso Mesoamericano de Investigación

La difusión del conocimiento científico, tecnológico y humanístico constituye un pilar indispensable para el desarrollo regional y la consolidación de vocaciones académicas del Sur-Sureste de México y el área Mesoamericana, explicó la titular de la Dirección General de Investigación y Postgrado (DGIP), María Eugenia Culebro, al participar en la inauguración y los trabajos del Congreso Mesoamericano de Investigación (CMIU) 2026.

Coorganizadores

En este marco, la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), el Consejo Regional Sur-Sureste de la Anuies, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) y la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), participan como coorganizadores de la 18ª edición del Congreso Mesoamericano de Investigación (CMIU) 2026.

El CMIU se celebra anualmente en modalidad a distancia con el objetivo central de divulgar los resultados de investigaciones provenientes de la comunidad científica de Mesoamérica y países invitados, fomentando redes de colaboración internacional y fortaleciendo la capacidad académica institucional.

Para su edición 2026, que se lleva a cabo del 4 al 6 de noviembre, el congreso registró un total de 191 presentaciones orales provenientes de autores adscritos a 38 Instituciones de Educación Superior (IES), además de 16 exposiciones de carteles.

Las contribuciones presentadas en el CMIU se articulan en torno a ocho categorías científicas y sociales, permitiendo integrar investigaciones de vanguardia en diversas áreas del saber.

Categorías

Es el caso de Físico-matemáticas y Ciencias de la Tierra, Biología y Química, Medicina y Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias Sociales y Economía; así como Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Arquitectura e Ingeniería, Género e Inclusión, entre otros.

Con la finalidad de poner el conocimiento al alcance de toda la sociedad, las actividades del CMIU 2026 se transmiten en directo a través de la plataforma Zoom y del sitio web oficial del evento (congreso.mesoamericano.unach.mx), así como en su canal oficial de YouTube (@cmiu7532). Del mismo modo, la revista institucional que concentra las memorias y contribuciones de todas las ediciones se encuentra disponible en acceso abierto mediante su portal oficial.