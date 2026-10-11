Exitoso Evento Teletón 2026 en Chiapas

De manera exitosa concluyó en Chiapas el evento Teletón 2026, donde cientos de familias participaron en un programa lleno de sorpresas, bailes, lucha libre y donación de recursos; pero sobre todo, se demostró la conciencia de sumar desde la empatía en la construcción de un mejor México.

El evento inició a las 12 horas del sábado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas ubicadas al oriente de la ciudad capital.

Programación

Entre las actividades destacaron cantantes, bailes, antojitos, venta de artículos locales, lucha libre, ballet, danza y la oportunidad de donar desde un peso hasta donde el corazón y las posibilidades lo permitieran.

Asimismo se realizaron trámites para apadrinar a un paciente del Centro, este modelo que a cambio de 300 pesos mensuales garantiza la atención especial para un niño, por un año.

Al respecto Eduardo Estrada, director del CRIT Chiapas, explicó que esta jornada es un ejemplo de la comunión que existe entre las familias y el centro de rehabilitación.

Agregó que. gracias a la buena voluntad de la comunidad, las donaciones en el estado fueron copiosas e integradas a la colecta nacional que dará a conocer las cifras finales de lo captado.

Es de mencionar que el año pasado se recaudaron 426 millones 978 mil 717 pesos, por lo que la meta actual es ese monto, más un peso.