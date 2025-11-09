Exitoso Festival de los Fermentos a los Destilados

En el segundo día del Festival de los Fermentos a los Destilados en Comitán, cientos de personas se dieron cita para probar las distintas bebidas artesanales que se exponen, como el pox, el curadito, pulque y el comiteco, un destilado de gran importancia cultural y económica en la región.

En 50 stands productores y emprendedores de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, por supuesto, y de otros municipios, ofrecen las bebidas, también es posible encontrar parte de la gastronomía típica regional.

Recorridos

Recorrer los stands es una experiencia única, con la oportunidad de probar las distintas bebidas destiladas y fermentadas, conocer a los productores, saber de su historia, su trabajo, los procesos de producción, todo el esfuerzo que conlleva y poder valorar lo que se produce en Chiapas, que es uno de los objetivos de este festival.

Los productores y emprendedores agradecieron la invitación a participar, porque dicen les da mayor proyección a nivel local y regional, les abre la oportunidad de incursionar en nuevos mercados. Todos ellos estarán presentes en el festival El Mequé el próximo fin de semana en la capital chiapaneca.

De acuerdo con el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, Segundo Guillén, dijo que se trata de impulsar y fortalecer la industria que fue y es la producción de destilados en Chiapas, a su vez atraer el turismo y promover la identidad cultural de Chiapas.

Recordó que esta es la antesala del gran Festival El Mequé, que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre y que busca precisamente exponer al mundo que Chiapas es un estado rico en cultura y sobre todo seguro para visitar.

Cada municipio expondrá lo mejor de sus tradiciones y la población podrá conocer las expresiones culturales de otros rincones del estado.