Expande Unicach su presencia en el estado

Actualmente la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) atraviesa un proceso de expansión territorial que busca llevar su estructura educativa a diversos puntos del estado y fortalecer donde ya tienen presencia.

Así lo dio a conocer la rectora, Juana de Dios López Jiménez, quien destacó que el crecimiento se realiza de manera planificada y orientada a las necesidades específicas de la población.

En este sentido, expuso que la universidad ya cuenta con avances concretos en varios municipios como Suchiate, donde ya se formalizó la donación del terreno para la construcción de nuevas instalaciones.

De igual forma, se encuentran en proceso de gestión en Las Rosas y en Simojovel, donde se prevé llevar algunas de las 41 carreras que ofrece la institución.

Carranza

Sobre el fortalecimiento de sedes ya existentes, dijo que en Venustiano Carranza se planea incorporar un nuevo programa del área de la salud y como parte de las mejoras en la infraestructura, está por inaugurarse un pozo que permitirá el funcionamiento de una tina de hidromasaje para beneficio de la comunidad.

En el municipio de Reforma, el crecimiento se enfoca en nuevas ingenierías vinculadas con la industria petrolera y el manejo de químicos, mientras que Chiapa de Corzo es otro de los puntos considerados para futuros proyectos.

López Jiménez subrayó que este avance no sería posible sin la colaboración de los gobiernos municipales y estatal.

Destacó que la sinergia interinstitucional es clave para concretar las obras y llevar educación a más regiones.

Actualmente, la Unicach tiene presencia en 12 localidades y recordó que la instalación y permanencia de las unidades académicas en las respectivas demarcaciones es en beneficio de los propios habitantes.