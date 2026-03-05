Expectativa por incremento en venta de carne de puerco

El miembro de la Asociación Local Ganadera de Porcicultores del Centro de Chiapas, Luis Ramírez, dijo que existe expectativa por qué en el Día Mundial del Cerdo, el 15 de marzo se incremente la venta de este producto en Chiapas.

Dijo que en últimos años se había generado una imagen de que la carne de cerdo era mala para la salud.

Beneficios

Recordó que en México, la carne de cerdo es una de las proteínas esenciales de la alimentación cotidiana, pues representa el 25 % del gasto alimentario con un consumo promedio que supera los 22 kg anuales por persona.

No obstante, culturalmente persisten especulaciones que generan dudas sobre su inocuidad y valor nutricional.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), México produce alrededor de 1.8 millones de toneladas de carne de cerdo al año lo que implica una cadena productiva altamente tecnificada y regulada para garantizar estándares sanitarios.

Este volumen responde a una demanda nacional creciente que prioriza la carne de cerdo para consumo, pues de cada 100 toneladas de proteína cárnica consumida: 41 corresponden a cerdo, 37 a pollo y 22 a bovino.

Es importante saber que la seguridad de la carne de cerdo no depende de un solo momento, sino de un proceso integral que inicia en la granja.

Por ello llamó a los chiapanecos a consumir esta carne en lugares seguros.