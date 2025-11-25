Expectativas favorables para el cierre de año

El sector turismo de Chiapas experimenta un respiro tras el balance reservado del reciente puente de Día de Muertos, lo que genera expectativas favorables para la que es una de las temporadas más importantes del año como es el cierre de año.

Así lo manifestó Daniel Ovando Valencia, presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas, en un balance sobre el panorama actual de la actividad.

Ovando Valencia destacó el notable incremento en la afluencia de visitantes a los cementerios de la región de los Altos de Chiapas, específicamente en El Romero, San Juan Chamula y Zinacantán en la pasada festividad del Día de Muertos.

“El interés por esta tradición ha venido en aumento”, afirmó el representante gremial, quien calificó como “favorable” ver cómo guías de turistas, tanto acreditados del colegio como externos, desarrollaron una intensa actividad durante estas fechas.

Recuperación progresiva

El presidente del Colegio de Guías se mostró “bastante optimista” sobre la recuperación progresiva del sector. Reconoció que la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador del estado es un pilar fundamental para restablecer la confianza entre los viajeros.

“La estrategia de seguridad va encaminada a que el turismo vaya recuperando esa confianza para poder seguir visitando Chiapas”, aseguró.

Con miras a las fechas decembrinas, una de las temporadas altas con mayor afluencia de visitantes, Ovando Valencia expresó su esperanza de que “todo esto vaya encaminándose a una temporada muy productiva, muy importante”.