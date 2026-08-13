Expedirán actas de nacimiento para la tercera edad

La directora del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda, anunció que en las instalaciones del sistema en Tuxtla Gutiérrez se habilitó la Campaña de Registros Extemporáneos para Adultos Mayores de 60 años.

Por ello, dijo, se invita a las personas adultas mayores que no cuenten con acta de nacimiento a realizar su registro.

Explicó que la recepción de documentos es del seis al 17 de agosto y los registros del 24 al 31 de agosto.

Para más información, acudir a la Delegación del DIF Chiapas o DIF Municipal más cercano, donde también se ofrecerán estos servicios.

Demanda

Finalmente, dijo que “este tipo de programas se podrían extender dependiendo de la afluencia, pues el derecho a la identidad es para toda la vida”.

Destacar que, la falta de actas de nacimiento continúa siendo un obstáculo para que niñas y niños accedan a servicios de salud en comunidades rurales de Chiapas, donde el rezago en el registro civil persiste.

En este contexto, autoridades estatales mantienen campañas para garantizar el derecho a la identidad, mientras que investigaciones iniciadas en enero por la presunta venta de documentos a personas migrantes, evidenciaron fallas en los controles institucionales y reforzaron la vigilancia en el sistema.